محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود لاستكمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والشوارع الداخلية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمدير مديرية الطرق بتكثيف الجهود لإستكمال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2024/2025 ، وأيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بالشوارع الداخلية ، تواكباً مع ما يتم تنفيذه من أعمال بالطرق الرئيسية.

وشدد على أهمية نهو أعمال خطة الرصف طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات أولاً بأول.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم مواصلة العمل بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وفى نفس الوقت داخل قرى حياة كريمة .

تركيب بلاطات الإنترلوك بالحارات والشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان لتسهيل حركة المواطنين

ولفت إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف ببلاطات الإنترلوك بالحارات والشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان ومنها شارع الغصبية لتسهيل حركة المواطنين، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالمنطقة على الوجه الأكمل.

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