محافظ الشرقية يلتقي وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ومساهمتها في وضع التصور المناسب ورصد الواقع لدعم متخذ القرار واختيار ما يناسب من قرارات لخدمة الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور البيانات ، والدكتور هشام محمد أحمد مدير إدارة موارد البيانات ، ومصطفي منير المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات ، واللواء محمد علي الوزير مدير إدارة المحافظات، والدكتور هشام أحمد سيد مدير الدعم الفني والميداني للمحافظة، وجمعة عبد العليم مدير فرق المرصد الميداني ، ونهي درغام مسئول المحافظة للرصد الميداني بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

رحب المحافظ بزيارة وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمحافظة، مؤكداً حرص المحافظة على رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة اللازمة في مختلف المجالات، بما يُساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الإجتماع واستمراراً لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ومركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزارة تم تجديد توقيع بروتوكول التعاون الخاص بدعم منظومة إدارة المؤسسة الإلكتروني المعروف باسم (الذاكرة المؤسسية) والمسئولة عن متابعة الأداء الداخلي الإداري وتطويره ودعم مسيرة تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة في جميع القطاعات وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أشاد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ببروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمحافظة ودعم منظومة الذاكرة المؤسسية لتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية ، لافتاً إلى أن المحافظة خلال عام 2021 م عقب توقيع البروتوكول تم الإنتهاء من أرشفة 300 ألف مستند لنصل اليوم إلى أرشفة 5 مليون مستند على مستوي المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية ، والذي ساهم في تطوير إسلوب العمل الإداري داخل المؤسسة وربط الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والإدارية ، وكذلك بناء مخزون المعرفة بالمؤسسة وتعظيم الإستفادة من التراكم المعرفي ، مشيراً إلى فوز المحافظة خلال مسابقة مراكز المعلومات بجائزتي أفضل تجارب تنموية ناجحة وأفضل تطبيق نظام للذاكرة المؤسسية خلال عام 2021م.

وخلال اللقاء تم استعراض مسابقة "مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات " والتي ينفذها مجلس الوزراء سنويًا حيث أوضح مسؤول الموارد والبيانات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الهدف منها والفئات المؤهلة للمشاركة فيها، بالإضافة إلى التعريف بكل محور من محاورها الستة (مسابقة مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظات - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور - تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا) وكذا التعليمات المنظمة المتعلقة بها.

وفي نهاية اللقاء كلف المحافظ مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام بإعداد تقرير موضح به بيانات العاملين بالرصد الميداني ومدي كفاءتهم في العمل وذلك على مستوى المراكز والمدن والأحياء بهدف تعظيم الإستفادة منهم في تحسين منظومة العمل لتكون بإسلوب علمي ومنظم وكذلك التفاعل بشكل إيجابي مع المواطنين وصولاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمه لهم.