فى لقائه بمستشار رئيس الجمهورية.. محافظ أسوان: تحقيق معدلات إنجاز بملف التقنين

إلتقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستعراض أخر المستجدات فيما يتعلق بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز متقدمة وذلك نتيجة للحملة الإعلانية المكثفة التى نفذتها أجهزة المحافظة ، وإستهدفت الميادين والشوارع الرئيسية ، وشملت فعاليات الحملة عرض مادة فلمية وصور متنوعة تم بثها على شاشات الإعلانات داخل جميع أنحاء المحافظة ، وعبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة ، وهو الذى توازى بقيام سيارات تابعة للمحافظة للتنبية والتنوية للمواطنين بأهمية الإنتهاء من إجراءات التقنين .

مناشدة للمواطنين لسرعة إنتهاء إجراءات الطلبات

وأوضح بأننا نناشد أصحاب الطلبات بسرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، والإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم وذلك تجنباً لسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد لهم ، مع إدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر .

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

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