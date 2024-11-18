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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي ماهر يعطي راحة سلبية للاعبي المصري قبل مواجهة الزمالك

فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي
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أعطى الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، راحة سلبية اليوم الأثنين للفريق، علي أن يستعيد تدريباته عصر غداً الثلاثاء استعداداً لمباراة الزمالك القادمة فى الدورى الممتاز.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، وقام بخوض أكثر من مباراة ودية مع فرق من القسم الثاني وذلك خلال فترة التوقف الدولية.

ويلتقي المصري مع الزمالك في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

وكانت اخر مباراة للمصري في الدوري امام فريق الجونة  في الأسبوع الثاني من الدوري، وانتهت بالتعادل.

علي ماهر المصري فريق المصرى البورسعيدي الزمالك