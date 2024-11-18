ضامن توقع شراكة استراتيجية مع أرزاق للتمويل متناهي الصغر

أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية عن مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من معرض Cairo ICT 2024، حيث شهدت الفعالية توقيع اتفاقية شراكة مع منصة أرزاق للتمويل متناهي الصغر، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر. تهدف الشراكة إلى تعزيز عمليات التحصيل الإلكتروني باستخدام حلول ضامن، بما يواكب رؤية الشركة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

أوضحت شركة أرزاق للتمويل متناهي الصغر أن التعاون مع ضامن سيُسهم في تحسين كفاءة عمليات التحصيل المالي وتسهيل الإجراءات لعملائها. حيث ستتيح هذه الشراكة تطبيق حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المستخدمين ودعم أهداف الشمول المالي التي تسعى الشركة لتحقيقها.

استعرضت ضامن خلال المعرض مجموعة من أبرز حلولها للدفع الإلكتروني، التي تضمنت:

شحن كروت NFC الجديدة المخصصة لعملاء شركات الغاز، والتي توفر وسيلة دفع آمنة وسريعة.

خدمات التحصيل الإلكتروني الموجهة للشركات والمؤسسات الحكومية، مما يعزز من كفاءة العمليات المالية.

حلول مخصصة تدعم المدفوعات الرقمية وتحسن تجربة المستخدمين في السوق المصري.

وقال المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن:

"يعد معرض Cairo ICT منصة مثالية للتواصل مع البنوك والمؤسسات المالية، واستعراض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية. نسعى دائماً إلى مواكبة احتياجات السوق من خلال تقديم خدمات جديدة وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية."

وأضاف الملاح سنواصل تطوير خدماتنا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع التركيز على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية والتجارية. هدفنا هو دعم التحول الرقمي في مصر، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات السوق المحلي."