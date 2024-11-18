ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرئيلي على قطاع غزة إلى 43 ألفا و922 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الاثنين/، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 43 ألفا و922 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية - أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها إلى 103 آلاف و898 مصابا، فيما لايزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدا و158 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.