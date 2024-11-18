ضمن بداية.. إطلاق مبادرتي "تعلّم وانتج" و"تميّز" بـ"علوم القاهرة"

انطلقت مبادرتي "تعلّم وانتج" و"تميّز" اليوم الإثنين، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتعزيز التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووحدات ضمان الجودة والتدريب بكلية العلوم - جامعة القاهرة، وبالتعاون مع نادي ريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وهي مبادرة مجتمعية غير هادفة للربح، تهدف إلى تمكين منسوبي كلية العلوم من اكتساب المهارات اللازمة لتعلّم الحرف والمهارات اليدوية التي تؤهلهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، مما يسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ككل.

وتتضمن المبادرة تقديم ورش عمل عملية وتدريبات مكثفة تُعقد داخل كلية العلوم بجامعة القاهرة، بهدف تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات العملية للمشاركين. يتم التركيز على تمكينهم من بدء مشروعات إنتاجية تساهم في رفع مستوى دخل أسرهم وتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف مبادرة "تعلّم وانتج":

تدريب منسوبي الكلية على المهارات الحرفية والإنتاجية لتعزيز قدراتهم الاقتصادية.

تحفيز التفكير الابتكاري والإبداعي لتغيير المفاهيم التقليدية.

تعزيز مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات.

دعم المشروعات الإنتاجية الناشئة لتحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع.

مبادرة "تميّز"

أما مبادرة "تميّز" فهي تركز على تطوير الأداء المؤسسي والإداري داخل كلية العلوم – جامعة القاهرة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة الكوادر الإدارية، من خلال تزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الإدارية لتحسين الفعالية في أداء مهامهم، وذلك لتعزيز بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والإنتاجية.

الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "تميّز":

تطوير المهارات القيادية والإدارية للموظفين لتحقيق أداء مؤسسي متميز.

تعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين الكوادر الإدارية.

تنمية مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات بفعالية.

تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف الإدارات لتحقيق التكامل المؤسسي.

تأتي هذه المبادرتان في إطار التزام كلية العلوم - جامعة القاهرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز الرضا الوظيفي ودعم المشروعات الناشئة التي تساهم في التنمية الاقتصادية.