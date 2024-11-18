مديرية عمل الدقهلية تشارك في ورشة عمل بزراعة المنصورة

شاركت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، من خلال إدارة التدريب المهنى، فى حضور ورشة العمل المنفذة بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنصورة ، ومائدة مستديرة حول موضوع “المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس تقدم الأمم”، بمشاركة مجموعة من الخبراء بالجهات ذات الصلة بورشة العمل منها: وزارة التضامن الاجتماعي ، وحاضنات الأعمال ، وجهاز تنمية المشروعات ، والبنك الزراعي المصري ، والغرفة التجارية ، وادارة التدريب المهني بمديرية العمل.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

و تضمنت الورشة مناقشة عدة موضوعات منها : أهمية التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للمتدربين ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان ، وعرض خدمات وزارة العمل، مع تسليط الضوء على مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، والمهن التي يتم تدريب الشباب عليها ، وكذلك عرض دور الوحدة المتنقلة في تقديم خدمات الوزارة فى القرى الأكثر احتياجا والتى تقع بعيدا عن مراكز التدريب الثابتة حرصا منها على إيصال خدماتها لجميع المواطنين.

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة ، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه فى ختام الورشة جرى تسليم شهادات التقدير لكل من وكيل المديرية ومديرة التدريب المهنى بالمديرية سلوى فوزي.

كما أشاد الحضور بالدور الذى تقوم به وزارة العمل في خدمة المجتمع ، مطالبين بمزيد من التنسيق بين الكلية ومديرية العمل لتوعية الخريجين بتلك الخدمات وعرض المهن المتاحة للتدريب من خلال مراكز التدريب التابعة لمديرية العمل، كما تقدم قسم الاقتصاد الزراعى بالكلية بطلب استضافة الوحدة المتنقلة داخل الحرم الجامعى والاستفادة من خدمات وزارة العمل لخريجى كلية الزراعة، وسيتم التنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتسهيل تقديم خدمات التدريب المهنى لجميع الخريجين تنفيذا لتوجيهات وزير العمل فى هذا الشأن.