اجتماع تنظيمي مع مديري مكاتب علاقات العمل والأجهزة التابعة بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، إجتماعاً تنظيمياً مع مديري مناطق العمل و مديري ومفتشي مكاتب علاقات العمل بالمنوفية ، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية ، وذلك لمتابعة سير العمل اولا باول بالمناطق والمكاتب التابعة ، ورصد معوقات العمل والسعي نحو حلها ، لتحقيق أفضل النتائج المنشودة وحفاظا على استقرار علاقات العمل بالمنشآت ، تم خلال الاجتماع مناقشة القواعد الفنية لبحث الشكاوى وترسيخ مفاهيم وأسس علاقات العمل الجماعية التي أكد عليها قانون العمل، بين طرفي علاقة العمل (أصحاب الأعمال والعمال) وعلى رأسها المفاوضة الجماعية، كما جرى التأكيد على ضرورة تكثيف ندوات التوعية داخل المنشآت، واستقبال الجميع في المكاتب والإجابة على استفساراتهم ضمانا لتعزيز علاقات العمل بصفة خاصة في المناطق الصناعية والمنشآت كثيفة العمالة، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع.

وأوضح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى أداء دورها المنوط بها ، وتكثيف التوعية والتثقيف داخل المنشآت ، وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ، كما طالب مدير المديرية خلال الاجتماع بعمل دراسة تحليلية للشكاوى المقدمة للمكاتب للوقوف على أسبابها واقتراح حلول لخفض معدلاتها لتحقيق انتظام العمل وزيادة معدلات الإنتاج ، وايضاً العمل على رفع معدلات التسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل الوصول لبيئة عمل مستقرة ، جاء ذلك بحضور كريستينا إبراهيم مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية.