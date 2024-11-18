الأربعاء.. "القومي للمسرح" يناقش النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي

يعقد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ ندوة تتناول "النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة" وذلك في السادسة مساء بعد غد الأربعاء ٢٠ نوفمبر الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يتحدث فيها: الكاتب الصحفي والناقد المسرحي محمد بهجت، والفنانة سميرة عبد العزيز.

يأتي ذلك في إطار إلقاء الضوء على تاريخ النقد الفني المصري، والتذكير بأعلام وجهي العملة الفنية؛ تنفيذا لرؤية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في فتح أبواب النقاش والتفاعل الجاد لإذكاء الوعي وتعزيز هويتنا الثقافية. وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال،