انطلاق ملتقى التأمين الصحي الشامل للعاملين بالسياحة في شرم الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات ملتقى بعنوان "التأمين الصحي الشامل: المعوقات والحلول" ، وذلك بفندق صن رايز دايموند بمدينة شرم الشيخ ، بمشاركة 100 من مديري الموارد البشرية والعاملين بالمنشآت السياحية بشرم الشيخ ، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع السياحي مع التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ، وأهمية الاستعانة بـ متخذي القرار ومقدمي الخدمة للعمل على إيجاد أفضل الحلول والبدائل المختلفة لتلك التحديات، بما يسهم في تحقيق استقرار أكثر للعاملين وحصولهم على الخدمات التي تقدمها الدولة لهم ، كما انتهى الملتقى ببعض التوصيات اللازمة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين ، وجرى الإتفاق على تحديد موعد لعرض جهود تنفيذ تلك التوصيات ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضحت وفاء نجاح فهمي مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن هذا الملتقى جرى تنفيذه في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، أثناء زيارته الأخيرة إلى مدينة شرم الشيخ في نهاية شهر أكتوبر الماضي ، ولقائه ببعض أصحاب المنشآت السياحية ومسؤولي الموارد البشرية بمكتب عمل شرم الشيخ ، للاطمئنان على أوضاع العمال بالمنشآت ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل مما يسهم في جذب المزيد من السياح الأجانب ، وأضافت مدير المديرية أنه حضر اللقاء من التأمين الصحي الشامل الدكتورة هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمة الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة ، والدكتور طارق عزالدين مدير عام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، وإسلام أنور مدير عام التأمينات الاجتماعية بجنوب سيناء ، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ ..