محافظ السويس يعتمد حركة رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، حركة تنقلات رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

قرر المحافظ تكليف مهندس شعبان حمدان رئيسا لحى فيصل بدلا من المهندس فاتن عبد الغني والتى شغلت منصب مدير إدارة مركز معلومات شبكة المرافق العامة بديوان عام محافظة السويس ، وتكليف دكتور علاء حراز برئاسة حي الجناين والذى كان يتولى مدير الشئون القانونية فى المحافظة وتم تكليف محمد عبد الرحيم لشغل هذا المنصب وقرر البقاء على وجود اللواء هشام الشيمى رئيس لحى السويس و اللواء عارف البركاوى رئيس لحى الاربعين و محمد عبد الله رئيس لحى عتاقة.

بالنسبة لحركة مديري الادارات الهندسية، قرر تكليف كلا من مهندس سارة مجدي مدير الادارة الهندسية بحي عتاقة ومهندس فريدة مدير تنظيم حي فيصل و مهندس نجلاء شحاتة مدير الادارة الهندسية بحي الأربعين ومهندس محمد صلاح مدير الادارة الهندسية بحي فيصل ومهندس عمر مصطفى مدير الادارة الهندسية بحي السويس ومهندس احمد فرج مدير الادارة الهندسية بحي الجناين ومهندس محمد طارق مدير تنظيم حي الجناين ومهندس مصطفى محسوب مدير تنظيم حي السويس ومهندس اسلام علي مدير تنظيم حي الاربعين ومهندس محمود سعد مدير تنظيم حي عتاقة ومهندس محمد خالد تراخيص المحلات .