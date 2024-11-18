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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد إدارات الوحدة المحلية بالعاصم

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة
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تفقداللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إدارات وأقسام الوحدة المحلية بمركز كفرالشيخ، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل بالمراكز والمدن، والاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، إدارات الوحدة المحلية بمركز كفرالشيخ، من بينها إدارة الشؤون الإدارية، ووحدة المتغيرات والنظم الجيومكانية الفرعية، وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية، وإدارة شؤون البيئة، وإدارة الموارد البشرية، وتراخيص المحلات، وإدارة المجالس، والأرشيف، وإدارة شؤون العاملين، ولجنة التصالح، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنمية، وقسم التنظيم، والقسم المالي والإداري، وقسم الإزالات، وإدارة أملاك الدولة، وإدارة مشروعك، وإدارة التفتيش والمتابعة، والإدارة المالية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح توضيحي من مسؤولي الإدارات حول طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مكلفًا بسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم .

وأكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة تطوير أداء العاملين في جميع الإدارات، مشددًا على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطلعاتهم واحتياجاتهم في جميع المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التأكيد على تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفرالشيخ للمراكز والمدن لضمان انتظام سير العمل وتحسين الخدمات وتحقيق رضاء المواطنين.

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يوجه بتيسير طلبات المواطنين