جامعة الفيوم: تلقي طلبات الطعون لانتخابات الاتحادات الطلابية

بدأت تلقي طلبات الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، بجامعة الفيوم وذلك اليوم الاثنين، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

صرح الدكتور عاصم العيسوي، بأن إجمالي الطلاب المتقدمين لخوض إنتخابات الاتحادات الطلابية بلغ ٨١٧ طالبًا وطالبة، بواقع ٤١٥ طالبة، و٤٠٢ طالب، على مستوى كليات الجامعة.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس، بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الإستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الإنتخابات.