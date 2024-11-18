مصريان في الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث

أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للخماسي الحديث على هامش كونجرس الاتحاد الدولى للعبة المقام يومي 16 و 17 نوفمبر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفاز المصري محمد شحاته بمنصب النائب الأول للاتحاد الإفريقي، فيما فاز بمنصب رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث المهندس إسماعيل موسى.

وأقيمت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث وممثلي الدول الإفريقية.

ووجه المصريان الشكر للقيادة السياسية، على الدعم الكبير للشباب، مؤكدين أن الشباب المصري يحظي باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدا أن اختيار مصريان ضمن تشكيل المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي تضم 31 دولة ،يعد إنجاز كبير للرياضة المصرية.

كما أقيم اجتماع الاتحاد العربي للخماسي الحديث برئاسة المهندس وليد خليل وحضور دكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق، وتم خلال الاجتماع اختيار مصر لتكون بلد المقر كما تم الموافقة على تنظيم أول بطولة عربية في الكويت شهر فبراير القادم.