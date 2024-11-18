لقاء تنظيمي مع مسئولي مديرية عمل الجيزة لتفعيل دورها في خدمة المواطنين

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، إجتماعاً تنظيمياً مع مديري المناطق ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومفتشي العمل ، ومديري مراكز التدريب ، لتعزيز أنشطة المديرية في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ومتابعة سير العمل فى كافة الملفات من حيث: تشغيل الشباب من الجنسين ، وتوفير فرص عمل لائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة ، وكذلك ذوى الهمم لدمجهم في المجتمع و استيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وخدمات التدريب المهنى المجانية بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة ، وتكثيف عدد الندوات التثقيفية في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل وتمكين المرأة إقتصادياً ، ورعاية العمالة غير المنتظمة في الخط الرابع من مترو الأنفاق ومشروع المونوريل.

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، أن تلك اللقاءات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، والتنسيق مع القطاع الخاص، لتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه خلال اللقاء حث جميع الحاضرين على ضرورة العمل الجماعي النشط كلاً منهم في مجاله لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ، ورؤية وزارة العمل وسياستها فى جميع الملفات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.