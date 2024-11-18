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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم المنيا يلتقي مسئولي الأمن بالإدارت التعليمية

وكيل تعليم المنيا
وكيل تعليم المنيا يلتقي مسئولي الأمن بالإدارت التعليمية
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عقد الدكتور على عبد السلام رجب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مسئولي الأمن بالادارات التعليمية التسع ، بحضور طارق اسماعيل مدير إدارة الأمن بالمديرية، وذلك بالقاعة الصغرى بالمديرية.
في بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، واستعرض دور إدارة الأمن في المديرية والإدارات التعليمية، ودورهم المتميز في تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة سواء،  في المتابعات المستمرة التي تتم للمدارس للتأكد من توافر وصلاحية وسائل الأمن والسلامة، والمتابعات التي تتم ليلاً للتأكد من وجود النوباتجية الليلية.
ثم تناول الاجتماع أهمية دور الأمن والسلامة، والالتزام بالقرارات الوزارية والمنشورات الأمنية الواردة من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، وكذلك متابعة خطط الامتحانات التي تتم على مستوى المحافظة.

وفى نهاية الإجتماع قام دكتور على عبد السلام بتكريم  محمد فتحى محمود مسؤول أمن إدارة ملوى التعليمية ، لجهوده المتميزة وأفعاله فى حفظ الأمن بإدارة ملوى ومنحه  لقب مسؤول الأمن المثالى .

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الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وزارة التربية والتعليم مسئولي الأمن المنيا