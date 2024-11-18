جراحة ناجحة لتثبيت كسور متعددة في الوجه والفكين لشاب ببني سويف

نجح أطباء قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى بني سويف التخصصي، في إجراء جراحة ناجحة لشاب بعد تعرض لحادث أدى إلى كسور متعددة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى، أن المريض يبلغ من العمر 20 عاما، حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بعد تعرضه لحادث، وبالكشف والفحص من قبل الأطباء تبين أنه يعانى من كسور متعددة في عظام الفك العلوى والوجنة، وحجاج العين السفلى، حيث تم إجراء أشعة مقطعية للمريض لتحديد مسار الكسور والتدخل الفوري لإجراء العملية.

وأوضح مدير عام المستشفى، أنه تم إجراء العملية الجراحية بعد تحضير المريض تحت تأثير المخدر الكلى، وتم رد وتثبيت الكسور بواسطة الشرائح والمسامير، وخروجه من غرفة العمليات، ووضعه تحت الملاحظة بإشراف الأطباء.

ووجه مدير عام المستشفي الشكر للطاقم الطبي الذي أجري العملية الجراحية بمهاراة عالية والتى تُعد من الجراحات الدقيقة التي تحتاج إلى مه‍ارة فائقة ضمن نجاحات القسم، حيث أجري العملية الدكتور محمد صلاح، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور أحمد رمضان بإشراف الدكتور عماد سعيد حلمى رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين، وأطباء التخدير، والتمريض.