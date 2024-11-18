المنفي: نجاح انتخابات البلديات خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن نجاح انتخابات البلديات خطوة مهمة في المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الوطنية الليبية.



وأشاد المنفي- في منشور عبر حسابه على منصة" أكس"، اليوم /الاثنين/، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"- بنجاح عشرات المجالس البلدية في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد، موضحا أن نجاح الانتخابات يعد مؤشرًا بأن الشعب الليبي قادر على المشاركة والمساهمة في الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة.

وقال إن نجاح أول انتخابات للبلديات منذ عشر سنوات يعكس رغبة أبناء الشعب الليبي في التعبير المباشر عن رأيه لمستقبل أفضل، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات الشعب في كل أنحاء البلاد.