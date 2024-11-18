انطلاق برنامج تدريب مجاني لتأهيل الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل بمطروح

بدأت مديرية العمل بمحافظة مطروح، البرنامج التدريبي المجاني على مهن التفصيل والخياطة ، بمركز التدريب المهني ك7، لعدد 33 متدربة من الفتيات ، وذلك على فترتين صباحية ومسائية ، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه وجه بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التدريب وذلك بعد استلام تقرير من وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى يفيد بتسلم كافة الأوراق المطلوبة والبدء فعلياً العمل داخل القسم، منوهاً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .