"الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات" ندوة توعوية للعاملين بمديرية العمل ببنى سويف

أعلنت وزارة العمل ، عن تنفيذ خطتها فى تنظيم ندوات التوعية في مجال "الإسعافات الأولية" داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم ندوة التوعية السادسة عشر على التوالى ، عن "الاسعافات الأولية" للعاملين بمديرية العمل بمحافظة بنى سويف، تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجود، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة ، برئاسة م. نهاد عبد المعطي، وذلك بمقر المديرية ، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة ، وفرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف ، بمشاركة 24 من العاملين بالمديرية ، وذلك فى إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية ، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث فى مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها ، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، وتأكيده أهمية التوعية والإرشاد، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وتضمنت فعاليات هذه الندوة: محاضرات علمية،وعروض تقديمية وتدريبات عملية حول : انعاش القلب CPR ، وفتح الممر الهوائي ، والتشنجات ، والنزيف ،وأيضاً الحروق وكيفية التعامل معه ، وكيفية التعامل مع الجروح، الكسور، والإغماء، بالإضافة إلى شرح مجموعة من المهارات والإجراءات الهامة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، كما تضمن أيضا شرح طرق التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث ألقاها محمد سعد مشرف أول قطاع فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف ، وافتتح فعاليات الندوة أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف ، والذى أكد خلال الفعاليات على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان فى مختلف مجالات عملها على أرض الواقع.

كما أشاد بجهود هيئة الإسعاف المصرية لتعزيز الوعي الصحي وتطوير المهارات الأساسية لأفراد المجتمع ، كما شارك في الندوة حسين رمضان ممثل عن الإدارة العامة للأزمات و الكوارث بالوزارة ، وأحمد معوض وكيل المديرية ، وأحمد طه مدير منطقة بنى سويف ، ويحيى عويس رئيس لجنة الأزمات ، وأعضاء لجنة الأزمات بالمديرية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة والمكاتب التابعة بمديرية عمل بنى سويف.