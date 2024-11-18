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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قصف طيران الاحتلال
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/ إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.
كما أصيب عدد من الفلسطينين بجروح، بعد قصف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 43،846 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مخيم النصيرات غزة