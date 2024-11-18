شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/ إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.

كما أصيب عدد من الفلسطينين بجروح، بعد قصف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 43،846 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103،740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.