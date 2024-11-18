رفع 70 طن مخلفات صلبة بأبو قرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع.

كما تم أيضا رفع عدد ٧٠ طن بالوحدة المحلية بقرية اتليدم تحت اشراف رئيس قريه اتليدم وقرية أبو قرقاص البلد تحت اشراف ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبو قرقاص البلد و بالوحدة المحلية بقرية نزلة اسمنت تحت اشراف مصطفى الشريف رئيس الوحدة القروية بنزلة اسمنت والوحدة المحلية لقرية بنى عبيد تحت إشراف محمود سيد رئيس الوحدة القروية ببني عبيد والوحدة المحلية القروية بابيوها تحت إشراف رئيس الوحدة القروية بابيوها والوحدة المحلية لقرية بنى موسى تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسي والوحدة القروية جريس تحت إشراف خالد شاهين رئيس الوحدة القروية بجريس والوحدة القروية ببنى حسن الشروق تحت إشراف محمد سيد رئيس الوحدة القروية ببنى حسن الشروق.

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

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