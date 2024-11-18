الأنبا بشارة يترأس قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس بكنيسته بمنهري

ترأس اليوم الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسة مار بولس ومار جرجس، بمنهري.

شارك في الصلاة القمص متى راجي، والأب مينا القمص متى، حيث قدم المطران الذبيحة الإلهية، لأجل الكنيسة، وأنشطتها، لتكون دائمًا في نعمة وازدهار.

وفي كلمة العظة، تحدث راعي الإيبارشية حول "بطولة القداسة". فالكنيسة تصنع قديسين، والقداسة هي عيش المحبة، وتجسيد الإنجيل بأبسط الأشياء، والأعمال.

وأكد الأب المطران أهمية أن نتزين دائمًا بالقلوب الطيبة النقية، التي تثمر ثمار الروح القدس: المحبة، والفرح، والسلام