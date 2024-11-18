32.3 مليار جنيه إيرادات راية القابضة في الربع الثالث من 2024

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، منتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس الأداء المالي القوي مرونة الشركة ورؤيتها الاستراتيجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

حققت راية القابضة زيادة سنوية بنسبة 42.4% في إيرادات المجموعة، لتصل إلى 32.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بمبادرات استراتيجية لتعزيز الإيرادات بالعملات الأجنبية، والتي مثلت 30% من إجمالي الإيرادات. وارتفع إجمالي الربح بنسبة 52.6% ليصل إلى 6.8 مليار جنيه، مع تحسن في هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 21.1%.

أما الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA)، فقد شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 67.1% لتسجل 3.7 مليار جنيه مصري، مع تحسن هامش EBITDA بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 11.5%. كما ارتفع صافي الدخل قبل حقوق الأقلية بنسبة 161% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري، مع زيادة في هامش صافي الربح إلى 4%، بزيادة 1.8 نقطة مئوية.

بلغت إيرادات الربع الثالث 12.2 مليار جنيه مصري، بنمو قدره 49.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ارتفع إجمالي الربح إلى 2.5 مليار جنيه مصري، محققاً نمواً بنسبة 63.4%، مع هامش ربح إجمالي بلغ 20.3%.

زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 80.6% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري، مع هامش EBITDA بنسبة 10.9%.

حقق صافي الدخل قبل حقوق الأقلية قفزة بنسبة 270% ليبلغ 514 مليون جنيه مصري، مع هامش صافي ربح 4.2%.

ساهمت الشركات التابعة لراية القابضة بشكل ملحوظ في تحقيق هذه النتائج:

راية للتجارة: سجلت إيرادات بلغت 13 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية 34%.

راية لتكنولوجيا المعلومات: حققت إيرادات 7.5 مليار جنيه مصري، بنمو قدره 58%.

أمان القابضة: سجلت إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها 35%.

راية لخدمات مراكز الاتصالات: حققت إيرادات 1.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 38%.

أكدت الشركة أن هذا الأداء المالي القوي يعكس تركيزها على الكفاءة التشغيلية والابتكار، بالإضافة إلى توسعها في القطاعات ذات النمو المرتفع. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، تواصل راية القابضة الاستفادة من محفظتها الاستثمارية المتنوعة لتحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة مضافة لمساهميها.