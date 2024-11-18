وكيل “تعليم القاهرة” تتفقد مدارس السلام لمتابعة الانضباط

أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة ميدانية تفقدية بمدرستي أملاك ٨ الرسمية المتميزة لغات وعمرو بن العاص الابتدائية، التابعتين لإدارة السلام التعليمية، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تابعت الدكتورة همت أبو كيلة أداء المعلمين داخل الفصول الدراسية، وحرصت على فتح قنوات الحوار مع الطلاب لمناقشة مستوى الفهم والتحصيل الدراسي لديهم، مع التحقق من تنفيذ التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم يعكس تقدم الأداء التعليمي.

واشادت بجهود المدارس في تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، مشددة على أهمية الالتزام بها كأداة لتعزيز قيم الانضباط والسلوك الإيجابي داخل البيئة التعليمية.

واختتمت الجولة بمتابعة الأنشطة التربوية ومستوى النظافة العامة في المدارس، بما يشمل دورات المياه، مؤكدة أن توفير بيئة نظيفة وآمنة هو جزء لا يتجزأ من دعم العملية التعليمية.