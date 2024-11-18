رئيس أبوقرقاص يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات.. صور

تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ضمن الموجة ٢٤ للازالات بإزالة عدد ٦ حالات تعدى بقرية بنى موسى وقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء .

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رافق رئيس المركز اهشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسى ورئيس الوحدة المحلية لقرية ابيوها .

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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