وزير الدفاع الماليزي: سنواصل الدفاع عن منطقتنا البحرية لحماية سيادتنا

أكد وزيرالدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، أن بلاده لا تحتاج إلى إصدار خريطة جديدة للحدود البحرية بل ستواصل الدفاع عن منطقتها البحرية لحماية سيادتها.



وقال وزير الدفاع - في تصريح اليوم /الاثنين/ تعقيبا على إصدار الفلبين قانونين بحريين جديدين يتداخلان مع حدود المياه البحرية لولاية صباح الماليزية، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية"برناما" - إن ماليزيا تستخدم دائما الوسائل الدبلوماسية،في التعامل مع التحديات التي تشمل المتطلبات المتداخلة.

وأضاف " بناء على الخريطة التي أصدرتها الفلبين، اعتقد أن الحاجة لإصدار خريطة جديدة لماليزيا تعتمد على ما إذا كان هناك أي تغييرات في الخريطة القائمة".. مؤكدا أن خريطة ماليزيا تظل كما هي دون تغيير.

وتابع الوزير الماليزي قائلا "إن التغير الذي حدث في خريطة الفلبين توضح أننا سندافع عن منطقتنا وسيادتنا".. مؤكدا أن ماليزيا ستتابع الأمر بشكل متكامل باستخدام القدرات بالتعاون مع القوات البحرية الماليزية والقوات الجوية، ووكالة انفاذ القانون البحرية الماليزية، للدفاع عن حقوق سيادة المياه البحرية للبلاد.