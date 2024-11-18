أستاذ اقتصاد: مصر تسعى لإيصال صوت الدول النامية وتعزيز التبادل التجاري مع دول قمة العشرين

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تشارك اليوم للمرة الرابعة في قمة مجموعة العشرين، باعتبارها لها دور محوري والقيادة السياسية لها دور متميز في ما بين دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تعد ممثلة لكل الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية ودائما ما نشهد الرئيس السيسي في المحافل الإفريقية يطالب بما تحتاجه الدول النامية والناشئة ولا سيما الدول الإفريقية.

وأضاف "البهواشي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مشاركة مصر في قمة العشرين اليوم لإيصال صوت الدول النامية لما تحتاجه من فرص تمويلية وبنية تحتية تستطيع من خلالها الدول الأفريقية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشعوبها وإيجاد فرص تمويلية للدول النامية من خلال استثمارات عادلة تحقق المساواة لهذه الدول.

وتابع، أن مشاركة مصر في هذه القمة فرصة لإلقاء الضوء على ما تمتلكه مصر من امكانيات وما اقامته مصر من اصلاحات غيرت الواقع الاقتصادي للدولة المصرية بالكامل وتسليط الضوء على ما تم استحداثه من فرص استثمارية تم كتب النجاح لها، بعدما استحدثت مصر من بنية تحتية وتشريعية واشادات من كافة مؤسسات التصنيف الدولية.

وأردف، أستاذ الاقتصاد، أن مصر تعزز فكرة الاستثمار والتبادل التجاري مع دول قمة العشرين، كما تسلط الضوء على ما تمتلكه من مقومات تستطيع من خلالها تعزيز دورها كمركز إقليمي عالمي.