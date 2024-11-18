استبعاد فان دايك ودي يونج من معسكر منتخب هولندا

رحل فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج، عن معسكر المنتخب الهولندى، المشارك فى بطولة دورى الأمم الأوروبية، لأسباب متعدده.

واستبعد رونالد كومان المدير الفنى للمنتخب الهولندى، فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج، من صفوف المنتخب، لأسباب طبية.

وكشف كومان في تصريحات لصحيفة سبورت، عن أسباب استبعاد ثنائى الفريق، قائلاً: "بالنسبة لدي يونج وفان دايك، فمن الأفضل أن يغادرا المعسكر في هذه المرحلة".

وأوضح كومان، أن أسباب طبية وراء استبعادهم قائلاً : "هذا القرار تم اتخاذه لأسباب طبية، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع، مصلحة اللاعبين في المقام الأول".

وسوف يشهد ختام دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية للمنتخب الهولندى أمام البوسنة والهرسك، غياب الثنائى فان دايك ودي يونج .

وخاض دي يونج شوطا واحدا فقط مع برشلونة ضد ريال سوسييداد، وتم استبداله بعد تعرضه لضربتين، إحداهما في الكاحل والأخرى في الركبة، ما تسبب في شعوره بآلام شديدة في الساق.