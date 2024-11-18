رئيس ملوى يتفقد متحف المدينة.. صور

تفقد اليوم المهندس عويس الغريانى رئيس مركز ومدينة ملوى، متحف مدينة ملوى، وخلال الجولة تم اصطحاب رئيس المدينة بجولة ارشادية داخل قاعات العرض للتعرف على مقتنيات المتحف.

وعلى هامش الجولة شارك « الغريانى » المعرض المؤقت الذى أقامه متحف ملوي بعنوان (العلم بداية الحضارة) حيثُ تناول المعرض بداية المعرفة العلمية في مصر القديمة ومعرفتهم للكتابة والتي كانت اللبنه الاولي للحضارة المصرية القديمة حيث يتناول المعرض انواع الخطوط التي عرفها المصري القديم والتي توصلنا من خلالها لمعرفة العلم في مصر القديمة وهي (الخط الهيروغليفي والخط الهيراطيقي والخط الديموطيقي)،

وعلي هامش المعرض اقام قسم التراث اللامادي محاضرة عن بداية الاماكن التعليمية في العصر الحديث وهي (الكتاتيب) وقام بإلقاء المحاضرة الشيخ محمد صقر واعظ بالأزهر الشريف.

ويضم المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي توضح فكرة المعرض ومضمونه، بمشاركة مجموعة من الطلبة.

يستمر المعرض حتي يوم 15 ديسمبر 2024م.

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