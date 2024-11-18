استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمطاي

تابع تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال النظافة اليومية بقري الوحدة المحلية الخمسة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



حيث تابع تاج جلال رئيس مركز مطاي ، سير العمل في استمرار رفع المخلفات و تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة مطاى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية، و تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، و متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، ، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية بردنوها برفع المخلفات اليومية بقرية بردنوها والقري التابعة ورفعها الي المقلب العمومي حفاظا على الصحة العامة، بحضور ربيع عبد الحليم رئيس القرية

وتستمر الوحدة المحلية لمجلس قروي حلوة في أعمال النظافه اليومية ورفع التراكمات من نقط التجميع بقرية حلوه والقرى التابعة لها ورفعها الي المقلب الرئيسي بحضور سعيد أبو زيد رئيس القريه.



وتستمر الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه ابوان والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين بحضور السيد عادل عبد الوهاب رئيس القريه.

وتستمر الوحده المحليه لمجلس قروي ابو عزيز في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه ابو عزيز والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض تحت إشراف السيد محمود المغربي رئيس القريه ومشرفي البيئه والحمله الميكانيكيه.



كما قامت الوحده المحليه لمجلس قروي ابو عزيز بالتعاون مع وحده مكافحه الأمراض المتوطنه برش و تطهير نقاط تجميع القمامه بقطاع ابو عزيز لمكافحه مرض الملاريا والأمراض المتوطنه، حفاظا على الصحة العامة.



كما تستمر الوحده المحليه لمجلس قروي منبال في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه منبال والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض تحت إشراف هشام عبد الحليم رئيس القريه ومسئولي البيئه والحمله الميكانيكيه.

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