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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني الـ54

محمد اليماحي
محمد اليماحي
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هنأ  رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، سلطنة عمان قيادةً وحكومةً وبرلمانا وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب اليماحي عن تقديره للنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، مشيدًا بدورها البارز في تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي. 

وأكد أن هذه المناسبة ليست فقط احتفالًا وطنيًا لعمان، بل هي أيضًا مناسبة عزيزة على قلوب جميع العرب.

وقدم رئيس البرلمان العربي أصدق التهاني وأطيب الأمنيات لسلطنة عمان وشعبها، متمنيًا لها مزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق.

السلطان هيثم بن طارق رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي العيد الوطني الرابع والخمسين