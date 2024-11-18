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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 915 مواطنا بقافلة طبية مجانية بأبوقرقاص

الكشف علي ٩١٥مواطنوبقافلة
الكشف علي ٩١٥مواطنوبقافلة طبية مجانية بأبوقرقاص
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أعلنت محافظة المنيا، تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 13و14 نوفمبر الجاري بقرية الشيخ تمي بمركز أبو قرقاص، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 915 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 228 حالة جراحة، و249 حالة أطفال، و186 باطنة، و 28 نساء، و 29 أسنان، و 68 جلدية، و 108 أنف وأذن، و19 تنظيم أسرة، وتم عمل 115تحليلاً مختلفا، و 3 حالات أشعة عادية، و 18 حالة موجات صوتية، و66 كشف مبكر للضغط والسكر و حالتين خلع أسنان وتحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحى لــ92 من أهالى القرية.

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