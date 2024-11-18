محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بأشمون باستثمارات 97 مليون جنيه

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة أشمون بلغت 97 مليون جنيه ضمن العام المالي الحالي 2024/2025 لتنفيذ 19 مشروع تنموي وخدمي بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وذلك في إطار خطة المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ففي قطاع الطرق والنقل ، أوضح محافظ المنوفية أنه جارى تنفيذ عدد من مشروعات رصف وتطوير الشوارع بنطاق المركز والمدينة وهم " شوارع متفرعة من شارع الحبينى وحتى شارع الروضة والسيدة خديجة ، شوارع متفرعة من شارع سعد زغلول وحتى شارع الجلاء وشارع خالد بن الوليد وحتى شارع على بن أبى طالب ، فيما يتم رصف شوارع من ميدان الخالدين حتى البوابات الخلفية لمجمع مواقف أشمون ،فيما يتم تطوير وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع الصوفي ومتفرعات شارع صلاح الدين الغربي والشوارع المتفرعة للربط بين الشوارع المرصوفة وتركيب بلاط الانترلوك لمقابر الأقباط ، وذلك كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

وفي مجال تحسين البيئة وتطوير الحدائق والميادين ، أشار المحافظ إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة (3) ميادين بمدينة أشمون وهم " ميدان الخالدين ومدخل المدينة – ميدان صيدناوى - ميدان الجمهورية " حيث تضمنت أعمال التطوير تشجير تركيب بلاط الإنترلوك وإنارة حديثة وبر جولات ، كما يتم تطوير ورفع كفاءة عدد 2 حديقة هم " حديقة عصفور الجنة والفردوس حيث تتضمن الأعمال تشجير وإنارة حديثة وبلاط الإنترلوك ومقاعد خشبية وبرجولات لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً والمساهمة في إيجاد متنفس لأهالي المركز.

وأضاف محافظ المنوفية أن مشروعات الخطة الاستثمارية تضمنت شراء وتوريد مهمات إنارة وتدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات وسيارات جديدة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرى مركز أشمون بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، فضلاً عن إنشاء مستشفى أشمون الجديدة والتي تعد صرحاً طبياً ضخماً تساهم في إحداث طفرة ملموسة بالقطاع الصحي.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني لمتابعة الموقف التنفيذي والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة للخطة الاستثمارية وتذليل العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ لتحقيق رضا المواطنين تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.