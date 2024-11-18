بالفيديو.. تفاصيل استحداث 7 أقسام إكلينكية جديدة بمجمع السويس الطبي

قالت الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، إن مجمع السويس الطبي تم إنشاؤه على مساحة 35 ألف متر مربع بتكلفة 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن المجمع من ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي محافظة السويس وإقليم القناة.

وأضافت "سالي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مجمع السويس الطبي يضم 427 سريرا منهم 109 للعناية المركزة، كما يحتوي على 64 عيادة خارجية، و70 ماكينة غسيل كلوي، و16 غرفة عمليات، و54 حضانة، موضحًا أن هناك استحداث 7 أقسام إكلينكية جديدة بـ«مجمع السويس الطبي» لم تكن موجودة من قبل في محافظة السويس مثل جراحة العمود الفقري والأوعية الدموية والقلب والصدر والمخ والأعصاب والرمد ووحدة السكتة الدماغية.

وتابعت: "منذ إنشاء مجمع السويس الطبي وحتى الآن استطاع تقديم 700 ألف خدمة طبية وعلاجية لحوالي 300 ألف متردد، كما حصل المجمع على الاعتماد المبدئي على معايير جودة الرعاية الصحية، إذ إن كل الأقسام في المجمع تقدم خدماتها الطبية طبقا لألة العمل الإكلينكية، وهي أدلة موحدة في جميع مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية".