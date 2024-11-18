المعالم الأثرية بالمنيا تستقبل وفودًا سياحية متعددة الجنسيات

استقبلت المنيا وفودًا سياحية من عدة دول، تضمنت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى وفود من فرنسا وإنجلترا، لزيارة العديد من المعالم السياحية والمناطق الأثرية على مر العصور التاريخية المتعاقبة التي تعكس عظمة الحضارة المصرية .

وأكدت محافظة المنيا في بيان اعلامي لها، أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن استقبال الوفود السياحية يؤكد مدى الاهتمام الكبير بالترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف المحافظ، أن المنيا تُعد نقطة جذب رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم، لما تحتويه من معالم تاريخية وأثرية فريدة، مشددًا على توفير كافة التسهيلات للزائرين لضمان تجربة سياحية مميزة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.