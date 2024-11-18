"الشربيني" يعرض خطة عمل "الإسكان" أمام مجلس النواب

عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة عمل وزارة الإسكان ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وفى مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن بالغ تقديره وشكره لسيادة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي المجلس المحترمين، ورؤساء اللجان النوعية، ونواب الشعب الأفاضل، على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير للسادة رؤساء وأعضاء اللجان النوعيه على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء، وتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص وزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان: منذ أن شرفت بتكليفي وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 3 يوليو ۲۰۲٤ ، وأنا حريص كل الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة الموضوعات الهامة والعمل على حل المشاكل المتعلقة بكل ما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.