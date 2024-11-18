إزالة 102 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 102 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الثانية يوم السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المحافظة، أن حملات الإزالة في بداية المرحلة الثانية على مدار يومين أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 78 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، و 3 حالات بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص .

وأكد المحافظة، أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، والمستمرة حتى 29 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل .

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