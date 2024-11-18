ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاعى شرطة السياحة والآثار – الأمن العام قيام (شخصين – لأحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الأثار بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على (عدد ٣٦٠ قطعة ومومياوات أثرية) وبمواجهتهما إعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسه بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وإعتزامهما الإتجار فيها .. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.