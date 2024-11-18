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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين بالمنيا

الأجهزة الأمنية تتمكن
الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة
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أكدت معلومات وتحريات قطاعى شرطة السياحة والآثار – الأمن العام قيام (شخصين – لأحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الأثار بقصد الإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على (عدد ٣٦٠  قطعة ومومياوات أثرية) وبمواجهتهما إعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسه بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وإعتزامهما الإتجار فيها .. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها .   
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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