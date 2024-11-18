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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يستقبل 150 مواطنًا لبحث شكاواهم وتلبية احتياجاتهم

سكرتير عام مساعد
سكرتير عام مساعد قنا
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استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، عددًا من المواطنين بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير المزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية.

وقد استقبل نائب محافظ قنا 150 مواطنًا واستمع إلى طلباتهم، التي تنوعت بين طلبات تخص القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، والانتدابات، والتضامن الاجتماعي، والمراكز التكنولوجية، ومجالس المدن، والإسكان. ووجّه بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات وإيجاد الحلول لها.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

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