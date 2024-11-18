وزارة الشباب والرياضة تُطلق "الرحلات التوعوية الثقافية" للنشء لأبناء شمال سيناء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الرحلات التوعوية الثقافية للنشء من أبناء شمال سيناء إلي مدينه الغردقة لأبناء الشهداء، والأيتام، وأصحاب البصيرة خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر الجاري .

وتضمنت الفاعليات زيارة النشء متحف العلوم البحرية، حمام السباحة، جولة حرة داخل مدينة الغردقة، وقضاء يوم كامل علي الشاطئ.

والجدير بالذكر تهدف الوزارة من تنفيذ هذة الرحلات تنشيط فرص مشاركة النشء بأنشطة وزارة الشباب والرياضة حيث تعد هذه الرحلات -التى تتسم بالترويح والترفيه- منصة لتنمية المهارات لدي النشء والتعرف علي الثقافات المختلفة بين النشء بعضهم البعض وإكسابهم معلومات هامه عن وطنهم لتنمية حب الولاء والانتماء في ظل الاستعداد للجمهورية الجديدة، والتعرف علي أهم المعالم السياحيه والأثرية وسماع شرح لهذه المزارات من المشرفين اسامة سالم ، تهاني مصطفي

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة الادراة المركزيه للتنمية النشء، وهاله عثمان مدير عام الادارة العامة للبرامج بوزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، ومتابعه وإشراف عبد المقصود رمضان مدير أدارة تنميه النشء .