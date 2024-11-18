ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزارة الشباب والرياضة تُطلق "الرحلات التوعوية الثقافية" للنشء لأبناء شمال سيناء

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة تُطلق "الرحلات التوعوية الثقافية" للنش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء الرحلات التوعوية الثقافية للنشء من أبناء شمال سيناء إلي مدينه الغردقة لأبناء الشهداء، والأيتام، وأصحاب البصيرة خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر الجاري .

وتضمنت الفاعليات زيارة النشء متحف العلوم البحرية، حمام السباحة، جولة حرة داخل مدينة الغردقة، وقضاء يوم كامل علي الشاطئ.

والجدير بالذكر تهدف الوزارة من تنفيذ هذة الرحلات تنشيط فرص مشاركة النشء بأنشطة وزارة الشباب والرياضة حيث تعد هذه الرحلات -التى تتسم بالترويح والترفيه- منصة لتنمية المهارات لدي النشء والتعرف علي الثقافات المختلفة بين النشء بعضهم البعض وإكسابهم معلومات هامه عن وطنهم لتنمية حب الولاء والانتماء في ظل الاستعداد للجمهورية الجديدة، والتعرف علي أهم المعالم السياحيه والأثرية وسماع شرح لهذه المزارات من المشرفين اسامة سالم ، تهاني مصطفي

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة الادراة المركزيه للتنمية النشء، وهاله عثمان مدير عام الادارة العامة للبرامج بوزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، ومتابعه وإشراف عبد المقصود رمضان مدير أدارة تنميه النشء .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبناء شمال سيناء الإدارة المركزية لتنمية النشء اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الشباب والرياضة