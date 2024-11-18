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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيا بحدائق الأهرام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكدت محافظة الجيزة انه وفي إطار المتابعة الدورية مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر القائم علي أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، فقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح للخط وقد تم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية علما بأنه قد وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ ، ل وسوف تصل تباعاً للمناطق المتأثرة .
وشددت المحافظة محافظة الجيزة  - في بيانها الصادر اليوم- علي المتابعة الدورية علي مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملاً علي ان بتم استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي الأرقام الآتية رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام  – 01016050453 .

محافظة الجيزة عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيا للمناطق المتأثرة بحدائق الاهرام انتهاء جهاز ٦ اكتوبر من إصلاح العمل بالخط المغذي نوهت محافظة الجيزة إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة