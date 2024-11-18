الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيا بحدائق الأهرام

أكدت محافظة الجيزة انه وفي إطار المتابعة الدورية مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر القائم علي أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، فقد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح للخط وقد تم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية علما بأنه قد وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ ، ل وسوف تصل تباعاً للمناطق المتأثرة .

وشددت المحافظة محافظة الجيزة - في بيانها الصادر اليوم- علي المتابعة الدورية علي مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملاً علي ان بتم استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي الأرقام الآتية رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام – 01016050453 .