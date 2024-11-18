المستشار الألماني: سنواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات والمعدات العسكرية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده سوف تواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات والمعدات العسكرية طالما كان ذلك ضروريا.



وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نسختها الإنجليزي اليوم الاثنين - أن تصريحات شولتش جاءت عقب وصوله إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في مدينة "ريو دي جانيرو" على مدار يومين.

يذكر أن الأعضاء الدائمين في مجموعة العشرين هم: الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

وتمثل مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة العالمية، فضلا عن ثلثي سكان العالم، قبل انضمام الاتحاد الإفريقي.