ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "مان-يي" بالفلبين إلى 8 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "مان-يي" الذي ضرب الفلبين مؤخرا إلى ثمانية قتلى على الأقل.



وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم /الاثنين/ - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الإعصار، الذي يعرف محليا باسم "بيبيتو"، كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة، وقد تسبب في اقتلاع الأشجار وسقوط خطوط الكهرباء، وحطم عددا من المنازل بعدما ضرب جزيرة "كاتاندوانس" الواقعة بمنطقة "بيكول" أول أمس السبت.

وكان قد تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص عن منازلهم قبيل وصول "مان-يي"، بينهم عدة آلاف في العاصمة مانيلا، بعد أن حذر خبراء الطقس من تداعيات الإعصار التي قد تشكل تهديدا على أرواح المواطنين.