انتقادات لـ روبرت كينيدي بعد وجبة "ماك" مع ترامب على طائرته الخاصة

وجه متابعون انتقادات لاذعة للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأمريكي روبرت ف. كينيدي الذي سبق أن أعلن عن انسحابه من السباق الرئاسي لصالح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث تم رصد صورة لكينيدي على متن طائرة ترامب الخاصة وبصحبتهم إيلون ماسك رجل الأعمال التكنولوجي البارز وهم يتناولون وجبة ماكدونالدز ومياة غازية.



الانتقادات جاءت بعد تصريحات سابقة لكينيدي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث تعهد بأن يجعل "أمريكا صحية"، في إشارة إلى منع الوجبات السريعة، التي اعتاد على تناولها الرئيس الحالي دونالد ترامب.



وقالت صحيفة نيويورك بوست: "يبدو أن اختيار الطعام المفضل لدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب يتعارض مع الحملة التي يقودها روبرت كينيدي جونيور لإصلاح نظام الغذاء في الولايات المتحدة وتعزيز الصحة العامة".



وأضافت الصحيفة: "كان كينيدي، البالغ من العمر 70 عاما، يجلس بجوار مجموعة مبتسمة تضم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومعلم التكنولوجيا إيلون ماسك، ودونالد ترامب جونيور، الذين بدوا سعداء بوجباتهم السريعة على متن طائرة ترامب من طراز بوينج 757 خلال رحلة إلى UFC 309 في ماديسون سكوير جاردن".



وأشارت الصحيفة: "قال كينيدي في وقت سابق لمذيع البودكاست جو بوليش الأسبوع الماضي: "الطعام الذي يأكله ترامب سيء للغاية".



يأتي ذلك قبل أن يثير ترامب، ضجة الأسبوع الماضي بإعلانه عن اختيار كينيدي لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وفاءً بوعده بالسماح للمرشح الرئاسي السابق "بالتصرف بجنون" فيما يتعلق بالصحة العامة.