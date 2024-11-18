5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب مدعوما بالصعود العالمي

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب المحلي معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين، عند المستوى 3585 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3590 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 3550 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3555 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.



وتعافي سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.

من جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية والمعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في تحقيق استقرار في أسواق الذهب، ليظل الاعتماد في تغيرات التسعير حالياً على سعر الذهب العالمي.

تصريحات رئيس الوزراء المصري الأخيرة أفادت أنه لا توجد نية لحدوث تعويم جديد في سعر الصرف وأن الشائعات الأخيرة لا أساس لها، خاصة أن المؤسسات الدولية أشارت أن مصر تتبع سياسة مرنة في سعر الصرف.



وساعد هذا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي اعتمد تسعير الذهب المحلي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب مؤخراً يشهد تراجع.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية:



وارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بدعم من توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع، ليتجه الذهب إلى التعافي بعد موجة من الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين دفعته لتسجيل أدنى مستوى منذ شهرين.

ارتفع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أن شهد الذهب المحلي تراجع خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتوقف عن الهبوط ويتذبذب خلال آخر جلستين لتجميع الزخم الكافي للتعافي اليوم.

ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 2597 دولار للأونصة ليصل إلى منطقة المقاومة حول المستوى 2600 دولار للأونصة والتي تمثل المستوى التصحيحي 38.2%، واختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى استكمال الصعود مستهدفاً منطقة المستوى 2645 دولار للأونصة التي تمثل المتوسط المتحرك 50 يوم.

السعر المحلي:

بعد أن شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات مطلع هذا الأسبوع حول المستوى 3550 جنيه للجرام نجح في تكوين زخم كافي ليتعافى السعر خلال جلسة اليوم ليفتتح الجلسة عند المستوى 3585 جنيه للجرام، ويحاول السعر الآن استهداف المستوى 3600 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 3650 جنيه للجرام.