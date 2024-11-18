إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف أعلى دائري الوراق

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلي الطريق الدائري بمنطقة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيد القائد مما تسبب في انحراف الطارة وإصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي تحت نصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.