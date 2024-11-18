طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب أزمة بمدارس سوهاج

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، نائب سوهاج بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي لتوجيهه إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بخصوص ما صدر منه بإخضاع خمسة مدارس خاصة بمحافظة سوهاج للاشراف المالي والإداري دون باقي المدارس الخاصة وعددهم حوالي ستون مدرسة، بسبب أن الكثافة الطلابية تزيد عن الحد المسموح به من الوزارة.



وقال سالم في طلب الإحاطة، إن معظم المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية بها أعداد وكثافات مرتفعة، خاصة محافظة سوهاج نظرا لما تشهده من زيادة في معدل النمو السكاني حيث أنها تأتى فى المرتبة الثانية بين محافظات الجمهورية فى ارتفاع نسب المواليد، الأمر الذي اسفر عن وجود فجوة سوقية كبيرة بين الراغبين من أبناء الطبقة الوسطى في الالتحاق بمراحل التعليم الخاص المختلفة خاصة التي تقع في مراكز المحافظة.

وأشار سالم، الي أن المدارس الخاصة بسوهاج سبق أن تقدمت في شهر مايو الماضي بمذكرة الى السيد وزير التربية والتعليم تحمل حلاً جذريا ، الا أنه رغم مرور ستة أشهر و حتى هذه اللحظة لم يبت فيها.

و أضاف وكيل خطة النواب، أن معظم أولياء الأمور بسوهاج يتساءلون لماذا رغم بداية العام الدراسي منذ شهرين لم يبت فى تفعيل ما تحمله هذه المذكرة من حلول والتي لو طبقت سوف تقضى على المشكلة باكملها؟، ولماذا تتسبب الوزارة في خلق أزمة لا مبرر قوي لها؟، ولماذا نضع جميع أولياء الأمور والطلاب بمحافظة سوهاج في حيرة من أمرهم وتحت ضغط كبير؟.

وطالب سالم الوزارة بسرعة حل المشكلة وتفعيل الحلول المقترحة ، خاصة أن هناك الآلاف الطلاب بمحافظة سوهاج لم يعرفوا مصيرهم حتي الآن.