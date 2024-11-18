مهرجان القاهرة السينمائي 45| رسالة فنية إلى غزة وإحياء لتراث السينما المصرية.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 04:45 م

انطلق مهرجان القاهرة السينمائي منذ أيام؛ برئاسة الفنان القدير حسين فهمي؛ وكان للمهرجان دور كبير وهام «السنة دي» بعد تأجيله السنة الماضية بسبب العدوان على غزة.

وعملت إدارة المهرجان السنة الحالية؛ على الافتتاح بعرض فرقة استعراضية فلسطينية باسم «وطن الفنون»؛ وكانت الألوان المستخدمة هي ضوء الفجر والتي تعبرعن الأمل والبدايات المتجددة للسينما الفلسطينية؛ من خلال مجموعة من الأفلام الفلسطينية اللي بتقدم فيها كام المعاناة اللي بيعانيها الشعب الفلسطيني.

وكان من أول الأفلام اللي تم عرضها فيلم فلسطيني (أحلام عابرة) للمخرج رشيد مشهراوي؛ والذي يُعرض لأول مره في المهرجان السينمائي وتم تصويره في بيت لحم وبعض المدن الفلسطينية وأيضا فليم (وين صرنا ) للمخرجة الفنانة دورة ويعتبر من اول الأفلام اللي اخرجتها وكان بيحكي عن اسرة فلسطينية.

ورفض الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان رعاية شركات المقاطعة؛ ودا قرار إشاد بيه كل صناع السينما؛ وكمان مش بس دعم القضية الفلسطينية لا ده كمان قدم مبادرة ترميم الأفلام المصرية القديمة؛ أفلام زمن الفن الجميل اللي تاريخها أكتر من 120 سنة.

